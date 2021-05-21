أمين الناجي يعلق على صمت بعض الأحزاب المغربية :”لا تنطق سوى في قضايا لا تهم الشعب المغربي”

نجلاء مزيان - هبة بريس

انتقد الفنان المغربي أمين الناجي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، (انتقد) صمت بعض الأحزاب المغربية إزاء الظروف التي تمر بها المملكة المغربية و التوثر الذي تشهده العلاقات المغربية الاسبانية.

و أشار الفنان المغربي عبر تدوينة نشرها بنفس المنصة، للحملة التي تتعرض لها المملكة المغربية، وكذا خبث الجار الشرقي و سعيه إلى استغلال الظروف الراهنة والتوثر الحالي بين المغرب و إسبانيا.

و كتب الناجي:”صمت بعض الأحزاب التي لا تنطق سوى في قضايا لا تهم الشعب المغربي، و صمت الشارع العربي كعادته أمام الحملة التي تتعرض لها المملكة، و ذهاب العدو المجاور حد طلب دخول مواطنيه بدون تأشيرة لمدينتي سبتة و مليلية، دليل آخر على من يكون الأعداء الحقيقييون للأمة المغربية” .

و يشار أن توتر العلاقات المغربية الاسبانية جاء بعد استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي زعيم البوليساريو، و هو الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، و كذلك عدم تجاوب القضاء الإسباني مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا ضد زعيم البوليساريو.

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