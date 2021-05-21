أمين الناجي

أمين الناجي يعلق على صمت بعض الأحزاب المغربية :”لا تنطق سوى في قضايا لا تهم الشعب المغربي”

2021-05-21 / 4:37 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

انتقد الفنان المغربي أمين الناجي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، (انتقد) صمت بعض الأحزاب المغربية إزاء الظروف التي تمر بها المملكة المغربية و التوثر الذي تشهده العلاقات المغربية الاسبانية.

و أشار الفنان المغربي عبر تدوينة نشرها بنفس المنصة، للحملة التي تتعرض لها المملكة المغربية، وكذا خبث الجار الشرقي و سعيه إلى استغلال الظروف الراهنة والتوثر الحالي بين المغرب و إسبانيا.

و كتب الناجي:”صمت بعض الأحزاب التي لا تنطق سوى في قضايا لا تهم الشعب المغربي، و صمت الشارع العربي كعادته أمام الحملة التي تتعرض لها المملكة، و ذهاب العدو المجاور حد طلب دخول مواطنيه بدون تأشيرة لمدينتي سبتة و مليلية، دليل آخر على من يكون الأعداء الحقيقييون للأمة المغربية” .

و يشار أن توتر العلاقات المغربية الاسبانية جاء بعد استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي زعيم البوليساريو، و هو الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، و كذلك عدم تجاوب القضاء الإسباني مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا ضد زعيم البوليساريو.

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تعليق واحد

  1. أتفق مع هذا الفنان %100
    في الوقت الذي تتعرض له المملكة لأخطر المؤامرات والدسائس من الجيران نرى الأحزاب وكذا المواطنين للأسف منشغلين بقضايا بلدان أخرى لا ناقة لنا فيها ولا جمل, متجاهلين ما يحاك ضد وطنهم من طرف الأعداء

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