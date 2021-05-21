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فاس.. توقيف 5 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة و”حطموا” سيارة

2021-05-21 / 4:27 مساءً
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هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة 21 ماي الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و36 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد توصلت بإشعار حول تورط أربعة أشخاص في إحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بحي “الوفاق”، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة سكر متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية مزودهم بالمشروبات الكحولية بدون رخصة وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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