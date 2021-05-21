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مرصد حقوقي يتهم الحرس الإسباني بقتل مهاجر مغربي

2021-05-21 / 3:31 مساءً
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هبة بريس

اتهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان، السلطات الاسبانية مهاجر مغربي عشريني بالقتل.

وكشف المرصد، في بيان له، أن “أسرة المرحوم صابر عزوز (20 عاما وينحدر من مدينة الفنيدق) لجأت إليه، وتتهم الحرس المدني الإسباني بقتله بشكل متعمد”

ونقل المرصد عن الأسرة أن “الحرس استعمل العنف غير المشروع اتجاه شخص أعزل وسط البحر، حينما كان يحاول العبور سباحة بين سواحل الفنيدق وسبتة المحتلة”.

واعتبر المرصد الواقعة تطورا خطيرا في التعامل مع المهاجرين، مطالبا مدريد بكشف حيثيات واقعة القتل.

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