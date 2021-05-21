تركيا عن أحداث الأقصى: النفاق الإسرائيلي لا يزال مستمرا

هبة بريس - وكالات

وجهت تركيا انتقادات شديدة إلى إسرائيل على خلفية التطورات الأخيرة في الحرم القدسي، مشددة على ضرورة “وضع حد للاضطهاد” في المسجد الأقصى.

ولفتت الخارجية التركية اليوم الجمعة، حسب وكالة “الأناضول” الرسمية، إلى أن “الموقف الإسرائيلي المنافق وغير الصادق لا يزال مستمرا”، مضيفة: “يجب أن ينتهي هذا الاضطهاد الذي يقيد حرية العقيدة والعبادة”.

ويأتي هذا التصريح على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واستخدامها قنابل الصوت والرصاص المطاطي بحق المصلين، ما خلف 15 إصابة بينهم على الأقل، حسب تقارير إعلامية.

وجاء اقتحام المسجد الأقصى بعد ساعات معدودة من بدء سريان نظام وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.

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