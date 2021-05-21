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أكادير: إغلاق مركز للنداء بسبب كورونا داخل عمارة تعج بالعيادات الطبية

2021-05-21 / 2:51 مساءً
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أحمد وزروتي - هبة بريس

كشف مصدر مطلع انه تم تسجيل عدة إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وسط مركز للنداء يتواجد بإحدى العمارات بمنطقة تالبرجت بمدينة أكادير.

وأضاف المصدر ذاته ،ان السلطات المختصة امرت باغلاق المركز المذكور في انتظار تعقيمه و اخضاع المخالطين لبروتوكول المراقبة الصحية لمدة عشرة أيام قبل عودة العاملين للعمل .

واستغرب مصدر اخر عدم إصدار السلطات المختصة لقرار اغلاق مؤقت للعمارة برمتها خاصة و انها تحتضن عشرات العيادات الطبية من تخصصات مختلفة يتوافد عليها مئات المرضى يوميا من ذوي بعض الأمراض التي قد تكون أهدافا مباشرة للفيروس خاصة مرضى القلب و الشرايين و الكلي و الحساسية و أمراض النساء.

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