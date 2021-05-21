القوات الاسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع

2021-05-21 / 2:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صحن قبة الصخرة وشرعوا باطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن مئات الأشخاص قاموا برمي الحجارة على أفرادها داخل باحات المسجد فردت بتفريقهم.

يأتي ذلك، تزامنا مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي وفي قلقيلية، وفق ما نقلته وكالة روسيا اليوم

وأسفرت المواجهات مع القوات الإسرائيلية عن إصابة 38 شخصا في بيت لحم وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي إصابة مباشرة بقنبلة غاز في الرأس، أما إلى مستشفى بيت جالا الحكومي فقد وصلت إصابة بالرصاص الحي في الساق وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي إصابة بالرصاص الحي في الساق وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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