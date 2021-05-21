أرباب المقاهي والمطاعم: مرتاحون لقرار تمديد الوقت ومتشبتون بباقي مطالبنا

هبة بريس - وجدة

بناء على القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة و النصف صباحا، عقد المكتب الوطني اجتماعا له مساء يوم الخميس 20 ماي الجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.

وحسب بيان توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، مفاده أنه بعد مناقشة هذا القرار و ما آل إليه وضع المهنيين و الأجراء جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة ، أعلن المكتب الوطني ما يلي :

– ارتياحه لتفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدمت به الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب في مذكرتها المطلبية للوزارات المعنية بالقطاع.

– تشبثه بباقي مقترحات المذكرة المطلبية لتي وضعتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على طاولة الوزارات الوصية على القطاع من أهمها :

– إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة و منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية .

– إيقاف كل مساطر التحصيل الجبائي و مساطر المراجعات و إلغاء كل الرسوم والضرائب المتراكمة على القطاع خلال فترة الجائحة .

– تعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال و دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة .

– تجديد دعوته للوزارة المعنية بالقطاع لترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية و الجبائية التي جعلت جزء مهم من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية و جعلت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أما ممثلي الإدارة

و تشبثة بضرورة قيام الوزارة الوصية بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل و غيرها من المقتضيات مع واقع حال القطاع .

– الإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية في كل دول العالم ، وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية. و دمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية ( الأرضية ، الأطناف، الستائر ، الاشهار ، المزهريات …) و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات مع تسقيفه و الأخذ بعين الاعتبارالتباينات المجالية بين المدن و داخلها .

– إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع ( قانون حقوق المؤلف ،و الظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام…) و إخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، ويرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى ، و إيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة و بيع مشروب القهوة في كل شوارع و أزقة مدن المملكة و الأماكن الغير المخصصة لها.

– شجبه لعدم تفعيل رؤساء الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريين المتعلقتين بالأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية للحد من انتشار كوفيد 19 ، و استنكاره لتفعيل بعض من هولاء الرؤساء في زمن الجائحة لمساطر المراجعات لرسم المشروبات رغم حالة الاحتضار التي تعرفه أغلب وحدات القطاع .

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