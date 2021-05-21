الشروع في التحويل المالي الأول للأسر المستفيدة من برنامج “تيسير”

هبة بريس - الرباط

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير”، أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الأول في إطار البرنامج برسم الموسم الدراسي 2021-2020، ابتداء من يوم الثلاثاء 25 ماي إلى غاية يوم الجمعة 25 يونيو 2021 على مستوى الوكالات البريدية. ويغطي التحويل المالي الأول للبرنامج المرحلة الأولى الممتدة من شتنبر إلى دجنبر 2020.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنه ليتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها في هذا الصدد من طرف السيدات والسادة المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع السيدات والسادة المسؤولين الإقليميين “لبريد بنك”، فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفة ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه، وذلك من أجل الحصول على وصل الأداء موقع من طرف السيد(ة) رئيس(ة) المؤسسة التعليمية الذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة، وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”.

هذا، ويتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة) بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية وعلى التقييد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة في السياق الحالي من طرف السلطة الحكومية المختصة.

وتجدر الإشارة، أنه في إطار تيسير وتجويد ورقمنة هذه الخدمة، فقد أطلقت الوزارة مرحلة تجريبية لاعتماد آلية “الأداء المتنقل” للتحويلات المالية للبرنامج، وذلك على مستوى إقليمي أزيلال والرحامنة (بلدية ابن جرير) وعمالتي فاس ومكناس.

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