الشروع في التحويل المالي الأول للأسر المستفيدة من برنامج “تيسير”
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير”، أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الأول في إطار البرنامج برسم الموسم الدراسي 2021-2020، ابتداء من يوم الثلاثاء 25 ماي إلى غاية يوم الجمعة 25 يونيو 2021 على مستوى الوكالات البريدية. ويغطي التحويل المالي الأول للبرنامج المرحلة الأولى الممتدة من شتنبر إلى دجنبر 2020.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنه ليتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها في هذا الصدد من طرف السيدات والسادة المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع السيدات والسادة المسؤولين الإقليميين “لبريد بنك”، فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفة ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه، وذلك من أجل الحصول على وصل الأداء موقع من طرف السيد(ة) رئيس(ة) المؤسسة التعليمية الذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة، وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”.
هذا، ويتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة) بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية وعلى التقييد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة في السياق الحالي من طرف السلطة الحكومية المختصة.
وتجدر الإشارة، أنه في إطار تيسير وتجويد ورقمنة هذه الخدمة، فقد أطلقت الوزارة مرحلة تجريبية لاعتماد آلية “الأداء المتنقل” للتحويلات المالية للبرنامج، وذلك على مستوى إقليمي أزيلال والرحامنة (بلدية ابن جرير) وعمالتي فاس ومكناس.
تعليق واحد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تم الإعلان عن بداية صرف مستحقات منحة تيسير برسم الموسم الدراسي 2020-2021 الشطر الأول الممتدة من شتنبر – دجنبر 2020 ابتداء من 25 ماي إلى غاية 25 يونيو.. ولكن أين المشكل ؟
المشكل هو إغفال مستحقات الشطر الثاني للموسم الدراسي 2020 2019 رغم أنها متوفرة بموقع مسار التحويلات المالية. لذلك وجب على المسؤول عن برنامج تيسير استدراك الأمر واعلام الأسر بان المستحقات الخاصة ببرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة تهم الشطرين الأول من الموسم الدراسي الحالي والشطر الثاني من الموسم الدراسي السابق. كيف ؟
عند الولوج لمسار الخاص بالدعم الاجتماعي تيسير فالمبالغ الموجودة في طور التنفيذ تتضمن الشطرين معا للموسم السابق والحالي بالنسبة للتلاميذ المزاولين دراستهم بنفس المؤسسة وكذلك مبالغ الشطر الثاني للموسم الدراسي 2020 2019 للمنتقلين للدراسة بالثانوي التأهيلي.
أين يكمن الخطأ : في اللوائح المستخرجة بالنسبة للموسم الدراسي الحالي والتي لا تنطبق المبالغ المستحقة بها للأسر مع المبالغ الموضوع في طور الأداء بمسار . وكذلك هذه اللوائح أغفلت الأسر المستحقة للمنحة برسم باقي الموسم الدراسي 2020 2019.
الحل ؛ تحيين لوائح الأسر المستفيدة ولوائح التلاميذ مع معطيات التحويلات المالية لتيسير بمنظومة مسار.
تحياتي للجميع