بلاغ التخفيف.. “الساعة 11” تربك المواطنين ومنع الأعراس والحفلات يغضب المهنيين
قررت الحكومة، ابتداء من اليوم الجمعة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
كما تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما الجنائز.
بلاغ الحكومة، أربك عدد من المواطنين بسبب فرض الحكومة إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات على الساعة ال11 ليلا، وكذا حظر التجول الليلي في نفس الساعة.
وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين :”كيف يعقل أن الحكومة قالت للمقاهي والمحلات يسدو مع 11 وحظرات التجول فنفس الساعة، يعني تخرج من لقهوة وتلقى البوليسي يشدك فدورة بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف آخر: “واش هاد الحكومة دايخة، واش اللي بغا يتعشا فمطعم بعيد على دارو خاصو يهز معاه فلوس العشا وفلوس المخالفة، كنتمناو الحكومة تعيد النظر فهادشي”.
وفي سياق متصل، أغضب قرار تمديد منع إقامة الأعراس والحفلات عدد من مهنيي القطاع الذين كانوا ينتظرون إعلان الحكومة عن السماح لهم باستئناف أنشطتهم بشروط احترازية معينة”.
وعبر عدد من المهنيين عن خيبة أملهم، بسبب عدم وفاء العثماني بوعوده باستئناف أنشطة الأعراس والحفلات بعد شهر رمضان، لافتين أنهم عانوا اقتصاديا واجتماعيا بسبب تداعيات الجائحة ومطالبين الحكومة بضرورة الاسراع في الاعلان عن قرار رسمي قريب.
3 تعليقات
نحن المغاربة العالقين متى يحن قلبكم علينا؟
متى يحن قلبكم علينا نحن المغاربة الدين نريد ان نرجع للمغرب؟الله كريم
السلام عليكم ان قرار الاغلاق وقرار منع حضر التجوال هو قرار غير منطقي يجب اعادة النظر والتركيز في طريقة توصيل الخبر اما ان يكون الاغلاق في الساعة 23H00 .وحضر التجوال في منتصف الليل او الاغلاق في 22H00 .وحضر التجوال في 23H00 اما بخصوص الأعراس أنا في نظري فيجب على الحكومة ألا تترك مجال لافلاس المقاولات الصغرى لانها تساهم في حل مشكل البطالة، كما أن هناك طرق عدة لاستئناف عملهم كأخد اذن لاقامة حفل من طرف السلطات المحلية واقتراح العدد من طرف السلطات على حسب كل مجمع يتواجد فيه هدا الحفل مع الالتزام بالتباعد ومراقبة السلطة لهدا الحفل ان كان هناك خرق للاتفاق الدي دار بين السلطة ومنظم الحفل. وان كان هناك خرق يعاقب وبهدا نتفادى دخول المقاولات الى الافلاس وشكرا.