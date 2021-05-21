بلاغ التخفيف.. “الساعة 11” تربك المواطنين ومنع الأعراس والحفلات يغضب المهنيين

هبة بريس - الرباط

قررت الحكومة، ابتداء من اليوم الجمعة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.

كما تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما الجنائز.

بلاغ الحكومة، أربك عدد من المواطنين بسبب فرض الحكومة إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات على الساعة ال11 ليلا، وكذا حظر التجول الليلي في نفس الساعة.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين :”كيف يعقل أن الحكومة قالت للمقاهي والمحلات يسدو مع 11 وحظرات التجول فنفس الساعة، يعني تخرج من لقهوة وتلقى البوليسي يشدك فدورة بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية”.

وأضاف آخر: “واش هاد الحكومة دايخة، واش اللي بغا يتعشا فمطعم بعيد على دارو خاصو يهز معاه فلوس العشا وفلوس المخالفة، كنتمناو الحكومة تعيد النظر فهادشي”.

وفي سياق متصل، أغضب قرار تمديد منع إقامة الأعراس والحفلات عدد من مهنيي القطاع الذين كانوا ينتظرون إعلان الحكومة عن السماح لهم باستئناف أنشطتهم بشروط احترازية معينة”.

وعبر عدد من المهنيين عن خيبة أملهم، بسبب عدم وفاء العثماني بوعوده باستئناف أنشطة الأعراس والحفلات بعد شهر رمضان، لافتين أنهم عانوا اقتصاديا واجتماعيا بسبب تداعيات الجائحة ومطالبين الحكومة بضرورة الاسراع في الاعلان عن قرار رسمي قريب.

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