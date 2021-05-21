تزكية أحمد خوادري و أنور النجيمي وكيلان للائحتي الحصان البرلمانية والجهوية بدائرة خريبكة

2021-05-21 / 12:38 مساءً
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هبة بريس - خريبكة

زكى الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، الخميس 20 ماي الجاري، أحمد خوادري، وكيلا للائحة “الحصان” بدائرة خريبكة، بعد أسابيع من تعيين المستشار الجماعي سعيد العرشي، منسقا إقليميا للحزب، وذلك بحضور أعضاء من المكتب السياسي؛ محمد جودار، حرشيش عبداللطيف، وعادل يأسر.

هذا وقد جاءت تزكية أحمد خوادري بعد جلسات جمعته بالمنسق الإقليمي الجديد للحزب، حيث اختار في الأخير البقاء بالاتحاد الدستوري الذي يحمل لونه بالمجلس الجماعي بخريبكة، ورغبته في مواصلة العمل خدمة للساكنة محليا، وجهويا ووطنيا.

كما تم بذات اللقاء تزكية المقاول الشاب أنور النجيمي السادات على رأس اللائحة الجهوية، وذلك بعد اقتناعه بالحزب والوجوه الجديدة التي ستحمل مشعل التغيير بالإقليم رفقة ذوي النيات الحسنة الغيورة على إقليم خريبكة
يذكر أن أحمد خوادري يشغل إلى جانب العضوية بالمجلس الجماعي بخريبكة، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، وكذا رئيس ملحقة خريبكة لذات الغرفة، بالإضافة إلى رئاسة شركة التنمية المحلية للنقل الحضري بخريبكة.

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