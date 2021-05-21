تعيين أشرف حكيمي بطلا لحقوق الطفل في المغرب.. والأخير: “فخور جدا”

هبة بريس

أعلن مكتب يونسيف -المغرب تعيين لاعب أسود الاطلس أشرف حكيمي بطلا لحقوق الطفل ،لدعم جهود اليونسيف في المغرب و شركائها لتعزيز هذه الحقوق.

وأفاد بلاغ لمكتب اليونسيف –المغرب ، اليوم الجمعة ، بأن هذا التعيين يأتي في خضم الاحتفالات بالذكرى الخامسة و السبعين لانشاء اليونسيف ، مؤكدا أن نجم كرة القدم المغربية و الدولية “سينخرط في عدة مبادرات في هذا الاتجاه” .

و نقل البلاغ عن حكيمي قوله ” أنا فخور جدا بالوقوف الى جانب اليونيسف ودعم الجهود الرامية الى تعزيز حقوق الطفل ” ، مبرزا أنه ” في ظل أزمة فيروس كورونا تمر البشرية بأوقات عصيبة (.. ) الأطفال هم الأكثر تضررا من تداعيات هذا الوباء وخاصة الأكثر هشاشة (.. ) من واجب الجميع دعم قضيتهم”.

و أضاف النجم المغربي قائلا ” سأتعبئ و سأبدل جهدي لتعزيز حقوق الطفل في المغرب”.

وتجدر الاشارة إلى أن النجم المغربي ( 22 سنة ) يبصم حاليا على أداء مدهش رفقة فريقه إنتر ميلانو توجه معه بإحراز لقب بطولة ايطاليا للموسم الحالي .

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