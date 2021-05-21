السعيدية.. التحقيق في حاولة تهريب أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك لتحديد المتورطين في محاولة تهريب أربعة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر المسالك البحرية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة الشرطة السياحية كانت قد أحبطت عملية تهريب شحنات المخدرات المحجوزة بالشريط الساحلي بمدينة السعيدية صباح اليوم الجمعة، كانت معبأة ضمن 94 رزمة يبلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وذلك بعدما تخلى عنها المهربون عند تدخل عناصر الشرطة.
وأضاف البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة السعيدية تواصل الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
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إذا تفشت وظهرت ظاهـرة المخدرات بين الأفراد انعكس ذلك على المجتمع فيصبح مجتمعاً مريضاً بأخطر الآفـات ، يسوده الكساد والتخلف وتعمّـه الفوضى ويصبح فريسة سهلة للأعداء للنيل منـه في عقيدتـه وثرواته فإذا ضعف إنتـاج الفـرد انعكس ذلك على إنتاج المجتمع وأصبح خطرا على الإنتـاج والاقتصاد الوطني إضافة إلى ذلك هنالك مما هو أخطر وأشد وبالاً على المجتمع نتيجة لانتشار المخدرات على أوسع نطـاق هو انتشار الجريمة المنظمـة واستشـراء الفســاد بكـل صوره فـي البـر والبـحـر.
المتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً على نفسـه وعلى أسرته وجماعته وعلى الأخلاق العامة والتعليـم والإنتاج الوطني للبلد وعلى الأمن العـام ومصالح الدولة وعلى المجتمع ككل. بل لها أخطار بالغة أيضاً في التأثيـر على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والأمن الاجتماعي.
و المخدرات تسبب في جـــرائــم بشــعــة ، والتساهـل معها يـؤدي الى انعـدام العـدالـة ، كنــا نـنــادي دائمـا بالحـكم بالإعـدام علـى تجـار المخـدرات ، أو زجـر مستعمليـها بأقصــى العقـوبـات ، ولـكن لا حيــاة لمـن تنـــادي … سيبـقـى الوضــع عـلى مــا هـــو عليــه الــى قيــــام الســاعـة ،و يتـدهــور الاقتصــاد وينـحــط البـــلاد … اللهــم إن هـــذا منـــكـر.