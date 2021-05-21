سيارة عبد اللطيف وهبي

بالصورة.. وهبي يتعرض لحادث سير خطير بالرباط

2021-05-21 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تعرض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس، لحادث سير خطير.

وحسب مصدر مقرب، فالحادث الذي وقع بالعاصمة الرباط، جاء بسبب اصطدام قوي بين سيارة وسيدة وسيارة وهبي، نتج عنه خسائر مادية مهمة، وإصابات السائقين بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة.

هذا وقد حلت المصالح المعنية على عجل بمكان الحادث لمعاينته، وكذا نقل المصابين لتلقي العلاجات اللازمة.

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