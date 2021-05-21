أسرة الفنان سمير غانم

تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاة زوجها سمير غانم

2021-05-21 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن الأطباء المتابعين لحالتها، أن معدل الأكسجين في دم دلال عبدالعزيز انخفض بنسبة 20%، مؤكداً أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الآن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن “الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي”

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