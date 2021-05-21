بالتكبير.. فلسطينيون يحتفلون بالهدنة بين المقاومة الفلسطينية واسرائيل

هبة بريس - وكالات

انطلقت فجر اليوم الجمعة، مسيرات الفرح بالهدنة في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية.

وفي قطاع غزة خرجت مسيرات شعبية عفوية بمشاركة آلاف المواطنين، بما فيحا مسيرات محمولة، تحتفل بانتهاء الحرب، رافقها تكبيرات في المساجد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية خلال مظاهرات احتفالية بغزة: “حق لنا أن نفرح، رغم الألم، والجراح، والبيوت المدمرة، والشهداء.. مقاومتنا الراشدة المنتصرة وشعبنا الموحد يعلنون النصر على عدونا”.

من جانبه، اعتبر أبو ياسر الششنية الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أن “انتصار شعبنا ومقاومته في معركة سيف القدس يؤسس لمرحلة جديدة في صراع شعبنا ضد العدو الصهيوني عنوانها الوحدة في خندق المقاومة”.

وفي الضفة الغربية، انطلقت مسيرات في المدن، ومن بينها القدس المحتلة، وعلت تكبيرات الفرح في سلوان وإطلق الشبان الألعاب النارية باتجاه بؤر الاستيطان في البلدة.

وجابت المسيرات شوارع مدن بيت لحم، ورام الله، والخليل، وأقيمت مهرجانات احتفالا بوقف الحرب على قطاع غزة، وردد المشاركون فيها هتافات “مؤيدة للمقاومة في غزة”.

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