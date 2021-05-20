فاس..إيداع ستة أشخاص سجن بوركايز من أصحاب الباركينك
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ايداع حراس “باركينك”سجن بوركايز بفاس

2021-05-21 / 12:31 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

علمت “ هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس، أمر باعتقال وإيداع ستة أشخاص يمتهنون مهنة حراسة الباركينك بدون سند قانوني.

وأضاف ذات المصدر، أن وكيل الملك تابع الأشخاص المعتقلين بتهم النصب والتهديد واستخلاص أموال عمومية بدون سند قانوني وبدون رخصة جماعية كانوا ينشطون بمحيط المركب الإستشفائية الحسن الثاني بفاس، وقرب كلية الشريعة وطريق صفرو بالإضافة إلى ذلك كانو ينشطون في السيارات المستعملة.

وبعد تقديمهم والإستمتاع إليهم بالمنسوب إليهم تم إيداعهم سجن بوركايز في انتظار تقديمهم للمحاكمة ضمنهم ثلاث أشقاء.

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‫4 تعليقات

  3. السب الابتزاز الكلام النابي الطمع عدم احترام رب الاسرة امام اولاده …التراشق بينهم بكلام ساقط امام الكل تشويه سمعة السياحة الداخلية والخارجية الى غي ذالك الكثير مما يستدعي من الدولة التدخل والاهد بيد من حديد على هؤالاء المتطفلين على املاك الدولة والمتطاولين على ملاك السيارات دافعي حق الدولة في الوقوف والتوقف في الاماكن المسموحة.
    اضيف طريفة : في يوم من الايام وانا اسير بأحد شوارع البيضاء فرن هاتفي وكانت مكالمة مهمة لالد ان ارد عليها توقفت جنبا على اليمين لاتكلم في الهاتف وعند انهاء مكالمتي وههمت بالتحرك اذا بي افاجئء بصاحب السترة الصفراء يطالبني بحق التوقف في مكان عام مدعيا اتي شغلت له مكان سيارة .للاسارة المكالمة والتوقف لم يستغرق اكثر من 3 دقائق….

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