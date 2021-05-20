ايداع حراس “باركينك”سجن بوركايز بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

علمت “ هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس، أمر باعتقال وإيداع ستة أشخاص يمتهنون مهنة حراسة الباركينك بدون سند قانوني.

وأضاف ذات المصدر، أن وكيل الملك تابع الأشخاص المعتقلين بتهم النصب والتهديد واستخلاص أموال عمومية بدون سند قانوني وبدون رخصة جماعية كانوا ينشطون بمحيط المركب الإستشفائية الحسن الثاني بفاس، وقرب كلية الشريعة وطريق صفرو بالإضافة إلى ذلك كانو ينشطون في السيارات المستعملة.

وبعد تقديمهم والإستمتاع إليهم بالمنسوب إليهم تم إيداعهم سجن بوركايز في انتظار تقديمهم للمحاكمة ضمنهم ثلاث أشقاء.

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