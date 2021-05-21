تدشين القنصلية الفخرية لفنلندا بفاس

هبة بريس

تم اليوم الخميس بفاس تدشين القنصلية الفخرية لفنلندا على صعيد جهة فاس مكناس، بحضور دبلوماسيين مغاربة وأجانب وجامعيين وشخصيات أخرى.

وعينت كنزة الوزاني الشاهدي قنصلا فخريا لفنلندا في الجهة. وسيعهد اليها بالعمل على النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين فنلندا والمغرب وتقديم الدعم للمواطنين الفنلنديين على صعيد الجهة.

وقال سفير فنلندا في الرباط، بيكا هيفونين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللقاءات التي أجراها على هامش زيارة الوفد الفنلندي كشفت وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح أنه بتعيين كنزة الوزاني الشاهدي قنصلا فخريا، فإن فنلندا باتت تتوفر على 6 قناصل فخريين بالمغرب (فاس، أكادير، طنجة، آسفي، مراكش والدار البيضاء).

وثمن الدبلوماسي جودة العلاقات التي تجمع البلدين مذكرا بالمباحثات التي جرت عبر الفيديو مؤخرا بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو.

وقد تمحورت زيارة السفير (من 18 الى 20 ماي) حول استكشاف المؤهلات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأفاد بلاغ للسفارة الفنلندية أن زيارة بيكا هيفونين، مرفوقا بالمستشارين التجاريين للسفارة والوكالة الحكومية “بيزنس فنلندا”، تكرس اهتمام فنلندا بالتعاون مع المغرب وتتيح فرصة فريدة للوقوف على الدينامية الواعدة لجهة فاس مكناس.

والتقى الوفد مسؤولين كبار في الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وفاعلين من القطاع الخاص.

وشملت أهداف الزيارة تحديد امكانيات التصدير والاستيراد والاستثمار بالمنطقة والترويج للحلول الفنلندية في ما يخص تحسين أداء المقاولات المغربية في مجال التكنلوجيا الفلاحية والرقمنة والتعليم.

وحسب السفارة، فإن فنلندا اعتمدت استراتيجية جديدة لافريقيا تروم تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة. وفتحت في هذا الاطار مكتبا تجاريا بالدار البيضاء عام 2019، بالنظر الى فرص التنمية التي تتيحها المملكة والاهتمام المتنامي للمقاولات الفنلندية بالسوق المغربية.

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