هولندا.. تكريم الجنود المغاربة الذين سقطوا في معركة “كابيل”

هولندا.. تكريم الجنود المغاربة الذين سقطوا في معركة “كابيل”

2021-05-20 / 11:45 مساءً
0
هبة بريس

جرى اليوم الخميس، تكريم الجنود المغاربة الذين سقطوا خلال المعارك عام 1940 ضد الجيش النازي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى معركة “كابيل” (جنوب-غرب هولندا).

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سفير المغرب بهولندا، السيد عبد الوهاب البلوقي، أن الأمر يتعلق بتكريم مستحق لـ “المقاتلين الأشاوس الذين سقطوا في ساحة المعركة من أجل الحرية، الكرامة البشرية والديمقراطية”.

وأكد السيد البلوقي، أنه من خلال القدوم للدفاع عن هولندا، تميز المقاتلون المغاربة البواسل بشجاعتهم، تفانيهم وتضحيتهم في الدفاع عن القيم الإنسانية، مضيفا “لقد تميزوا بحس الالتزام وروح الإيثار لصالح قضية عادلة، وجاؤوا من مكان بعيد مستعدين للتضحية الكبرى”.

وذكر السفير بأن 85 ألف مقاتل مغربي ساهموا في انتصار الحلفاء على النازية والفاشية، استجابة لنداء المغفور له الملك محمد الخامس، الذي وشحه الجنرال دو غول بوسام “رفيق التحرير”.

وقال السيد بلوقي “في كابيل، يسعدنا أن يوم الذكرى هذا، الذي يتم الاحتفال به كل سنة منذ 1985، يؤكد من جديد أن المقاتلين المغاربة لم ينسوا”.

وبحسب السفير، فإن هذا الحفل التكريمي هو، أيضا، مناسبة للاحتفاء بـ “الصداقة الراسخة القائمة بين شعوب المغرب وهولندا وفرنسا، التواقة للسلام، العدالة والتسامح”.

وأشار إلى “أنه يشهد كذلك على إراداتنا الراسخة، المتجددة دوما، ورغبتنا الثابتة في رفض الهمجية، كراهية الأجانب، العنصرية، وكراهية الإسلام ومعاداة السامية، وهي الآفات التي تخجل منها الإنسانية”.

وبالنسبة للدبلوماسي المغربي، فإن “الازدراء الذي أبدته بعض الأوساط علانية تجاه الجالية المغربية في هذا البلد، يقوض أسسها الإنسانية ويضرب بعرض الحائط الدروس القيمة التي علمتنا إياها هولندا عبر التاريخ”.

وأضاف أن “الصور المغلوطة بشكل فادح، والتي غالبا ما تشكل موضوع استغلال، والأحكام الجاهزة المرتبطة بالمغاربة الذين يعيشون في هولندا وخارجها، وشيطنة جالية بأكملها، عبر أفعال أقلية مرفوضة وغير مبررة، تشكل مقاربة أقل ما يقال عنها أنها جارحة ومهينة”.

وتابع السيد البلوقي أن هذا الاحتفاء بهذه الذكرى “يولد شعورا بالفخر العميق لدى أبناء بلدي. إنه حدث يدفعهم إلى مزيد من الاندماج في المجتمع الهولندي بكل حماس وتفان. وهم يدعون إلى مراجعة منطقية للأحكام الجاهزة المجانية والصور النمطية عديمة الأساس، والتي يتم إلصاقها ظلما بالمغاربة الذين يعيشون في هولندا وخارجها”.

من جهة أخرى، شدد السفير على ضرورة صيانة هذه الذاكرة لتكون “مصدر إلهام ودرسا لأجيال الحاضر والمستقبل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء يؤجل محاكمة أساتذة متعاقدين إلى شتنبر المقبل

القضاء يؤجل محاكمة أساتذة متعاقدين إلى شتنبر المقبل

2021-05-20 / 11:12 مساءً
Photo of هيئة نقابية تطالب بالعمل على تحرير سبتة ومليلية

هيئة نقابية تطالب بالعمل على تحرير سبتة ومليلية

2021-05-20 / 10:56 مساءً
Photo of بوريطة..الرباط لا تقبل محاولات مدريد إخفاء الجذور الحقيقية للأزمة

بوريطة..الرباط لا تقبل محاولات مدريد إخفاء الجذور الحقيقية للأزمة

2021-05-20 / 9:53 مساءً
Photo of بوريطة يجدد التأكيد على التزام الملك الدائم لصالح القضية الفلسطينية

بوريطة يجدد التأكيد على التزام الملك الدائم لصالح القضية…

2021-05-20 / 9:38 مساءً
Photo of رابطة جمعيات تستنكر تصريحات ” الإتحاد الاوروبي” حول سبتة ومليلية المحتلتين

رابطة جمعيات تستنكر تصريحات ” الإتحاد الاوروبي” حول سبتة…

2021-05-20 / 8:15 مساءً
Photo of محكمة إسبانية ترفض اعتقال زعيم جبهة البوليساريو

محكمة إسبانية ترفض اعتقال زعيم جبهة البوليساريو

2021-05-20 / 7:42 مساءً
Photo of الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية الحادية عشرة ليلا

الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية…

2021-05-20 / 7:21 مساءً
Photo of استئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت

استئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت

2021-05-20 / 7:03 مساءً
Photo of هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

2021-05-20 / 6:39 مساءً
Photo of نقابة الصحافة المغربية : الباييس حرفت وقائع سبتة وسقطت في العنصرية

نقابة الصحافة المغربية : الباييس حرفت وقائع سبتة وسقطت…

2021-05-20 / 6:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق