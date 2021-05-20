تحرير سبتة ومليلية
الصورة من الارشيف

هيئة نقابية تطالب بالعمل على تحرير سبتة ومليلية

2021-05-20 / 10:56 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة العمل على استكمال الوحدة الترابية للمغرب بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، كما دعت إلى المشاركة المكثفة في مسيرة يوم الأحد لدعم فلسطين.

وعبرت الهيئة النقابية ذاتها في بلاغ لها عن رفضها أن يلعب المغرب دور دركي أوروبا لوقف تدفق المهاجرين، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية في التعاطي مع موضوع الهجرة.

واعتبرت الكونفدرالية أن محاولات هجرة آلاف الشباب المغاربة، يطرح على الحكومة سؤال الوضع الاجتماعي الصعب، وضرورة معالجة إشكاليات البطالة والهشاشة والفقر.

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