الكابينت" الإسرائيلي يصادق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الصورة من الارشيف

“الكابينت” الإسرائيلي يصادق على وقف إطلاق النار

2021-05-20 / 10:44 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابينت” صادق مساء يوم الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.

هذا، وأشارت مراسلة RT بأن معبر كرم أبو سالم سيفتح يوم الجمعة لتسهيل دخول شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إثر اتفاق وقف إطلاق النار.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا لموقع “والا” الإخباري أن هناك توقعات بحدوث اختراق في غضون الساعات الـ24 القادمة في المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.

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