توافق على تهدئة بين الاحتلال والمقاومة تبدأ الساعة 2 فجر الجمعة
الصورة من الارشيف

توافق على تهدئة بين الاحتلال والمقاومة تبدأ الساعة 2 فجر الجمعة

2021-05-20 / 8:54 مساءً
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هبةبريس ـ وكالات

قالت مصادر إسرائيلية، إن وقفا لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال سيبدأ من الساعة الثانية فجر الجمعة بتوقيت القدس بوساطة مصرية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن “إسرائيل أبلغت مصر قبل اجتماع الكابينيت أنها مستعدة لوقف إطلاق النار دون اتفاق أو شروط في إطار الهدوء مقابل الهدوء”.

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة من الجهات الدولية للتوصل لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب نحو 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، استخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، ما سبب أيضا خسائر اقتصادية.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر برصاص مستوطن في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.

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