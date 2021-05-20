رابطة الجمعيات الجهوية المغربية تعرب عن اندهاشها واستنكارها لتصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين
الصورة من الارشيف

رابطة جمعيات تستنكر تصريحات ” الإتحاد الاوروبي” حول سبتة ومليلية المحتلتين

2021-05-20 / 8:15 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعربت رابطة الجمعيات الجهوية المغربية عن “اندهاشها الكبير” و”استنكارها الصريح” لتصريحات نائب رئيسة المفوضية الأوروبية حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث اعتبر هذا الأخير أن المدينتين أوروبيتين “بحدودهما مع أوروبا”.

وقالت الرابطة، في بلاغ لها اليوم الخميس، إنها “تلقت مثل كل المغاربة باندهاش كبير واستنكار صريح خروج الاتحاد الأوروبي عن جادة الصواب وانجرافه نحو النزعة الشوفينية للاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح لإذاعة إسبانيا الرسمية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين مدينتين أوروبيتين وبحدودهما مع أوروبا”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “يبدو أن المسؤول الأوروبي لم يعبأ بالوضع الجغرافي للمدينتين الموجودتين داخل التراب المغربي”.

وأدانت رابطة الجمعيات الجهوية المغربية هذا السلوك وهذه “المواقف اللامسؤولة والمضرة بالعلاقة التاريخية المبنية على حسن الجوار بين المغرب وإسبانيا”، معتبرة أن هذه المواقف “لن تزيد المغاربة إلا قوة وإيمانا بتشبثهم بأراضيهم ووحدتهم الترابية، وسيضلون مدافعين عنها تحت القيادة الرشيدة لحامي هذه الوحدة جلالة الملك محمد السادس، أدام الله ملكه”.

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