الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية الحادية عشرة ليلا

2021-05-20 / 7:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الحكومة، الخميس، أنها قررت ابتداء من يوم غد الجمعة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.

واضافت الحكومة، في بلاغ، أنها قررت أيضا إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما الجنائز :

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‫4 تعليقات

  4. انه امر طبيعي فعادة اغلب الانشطة الاقتصادية والاجتماعية فهي تنتهي في حدود منتصف الليل باستثناء العدد القليل كالسفر والمستشفيات والعلب الليلية وبعض المعامل لنقل رفع الحضروالسلام لكن ماذا بعد ؟؟؟؟؟؟

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