الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية الحادية عشرة ليلا

2021-05-20 / 7:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الحكومة، الخميس، أنها قررت ابتداء من يوم غد الجمعة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.

واضافت الحكومة، في بلاغ، أنها قررت أيضا إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما الجنائز :

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