استئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت

هبةبريس ـ الرباط

رفضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني.

ويأتي رفض السراح المؤقت للصحفي بعد دخوله لأزيد من 40 يوم من إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقاله، ما أثر بشكل كبير على وضعه الصحي حسب ما أكدته عائلته لوسائل الإعلام.

وفي تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، وعلاقةبالموضوع كتبت هاجر الريسوني “هل رأيتم ظلما أكبر من يستمر سجن مواطن لمدة سنة وهو يتوفر على جميع ضمانات الحضور للمحاكمة، فقط لأن هناك جهة تريده مسجونا فاقدا للحرية والارادة، و رغبة منهم في إذلاله!!!.هذا هو حال الصحفي سليمان الريسوني..سليمان يحتضر داخل الزنزانة ألا يكيفهم كل ما وصل إليه؟! الا يكيفهم أنهم أخذوا منه 363 يوما من عمره، حرموه من رؤية إبنه يخطو خطوته الأولى ويقول كلمته الأولى..”.

واعتبرت هاجر في تصريح سابق أن محاكمة عمها سليمان وعمر الراضي وغيرهما من الصحافيين هي إساءة للوطن أولا ولمهنة الصحافة ثانيا، التي ستتراجع بفعل هذه المحاكمات، في الوقت الذي لا يمكن الحديث فيه عن بلد متقدم في غياب صحافة حرة ومستقلة.

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