هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين
الصورة من الارشيف

هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

2021-05-20 / 6:39 مساءً
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هبةبريس ـ الرباط

دعت الهيئة المغربية لنصرة فلسطين، اليوم الخميس، الشعب المغربي إلى جعل يوم الجمعة 21 ماي “جمعة غضب” واحتجاج، نصرة لفلسطين والأقصى، ورفضا للتطبيع.

ودعت الهيئة للاحتجاج يوم غد الجمعة تحت شعار “اغضب للأقصى”، وذلك رفضا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، واستنكارا للحرب الهمجية الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة.

وأشارت الهيئة في ندائها إلى أن ما تتعرض له غزة من عدوان خلف أكثر من 230 شهيدا، من بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأكثر من 1700 مصاب، في ظل صمت وتواطؤ دولي رهيب، مؤكدة رفضها للتطبيع المغربي الرسمي مع سلطات الاحتلال.

تأتي هذه الاحتجاجات المرتقبة غدا الجمعة، يومين قبل المسيرة الوطنية لدعم فلسطين والتي دعت لها حوالي 40 هيئة مغربية، ورغم قرار منع المسيرة الذي أصدرته سلطات العاصمة الرباط،

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‫5 تعليقات

  1. يجب التصدي لهم وبكل قوة وحزم هؤلاء المصطادين في الماء العكر والسابحبن ضد تيار الشعب المغربي من الخوانجيين والشيوعيين المشعوذين وحمقى اليسار الأعور…نريد الضرب عليهم بيد من حديد.

  2. اعداء ابانوا على حقيقتهم لما اعترف الرئيس الامريكي الاسبق بمغربية الصحراء حتى وصلت بهم الحماقة الى الضغط على الادارة الجديدة بالغاء تلك الاعتراف.واعداء داخل الوطن بالغاء الاتفاق مع إسرائيل .نحن مع الاتفاق حب من حب وكره من كره.تكلموا عن ما حدث في سبتة.ام لاتهمكم مصالح الوطن

  4. ما دخلنا في المعركة بين فلسطين وإسرائيل. يبحث جبناء هذا البلد عن الفتنة والافلات الامني ببلدنا. اللهم احفظ بلدنا امنا واطل عمر جلالة الملك محمد السادس.

  5. mli 39elt o homa mberztina bi Palestine o dima modaharat ded lihod etc .. o jamais cheft Palestine dart modaharat 3la wed lemghrib o did dok sandalistain o kangol l’khoti lmgharba chlo7 , rwafa , 3reb o lihod rah makayn chi 3do min ghir l3riban 7it lmachakil kolha li 3ach’ha o kay3ich’ha lemghrib jayya min lemchri9 o bdaw min min dzayr o jbed o wa7d lfi2a lil2asaf 3aychin binatna o kayssmin rosshom lmgharba.

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