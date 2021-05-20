هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين
الصورة من الارشيف

هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

2021-05-20 / 6:39 مساءً
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هبةبريس ـ الرباط

دعت الهيئة المغربية لنصرة فلسطين، اليوم الخميس، الشعب المغربي إلى جعل يوم الجمعة 21 ماي “جمعة غضب” واحتجاج، نصرة لفلسطين والأقصى، ورفضا للتطبيع.

ودعت الهيئة للاحتجاج يوم غد الجمعة تحت شعار “اغضب للأقصى”، وذلك رفضا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، واستنكارا للحرب الهمجية الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة.

وأشارت الهيئة في ندائها إلى أن ما تتعرض له غزة من عدوان خلف أكثر من 230 شهيدا، من بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأكثر من 1700 مصاب، في ظل صمت وتواطؤ دولي رهيب، مؤكدة رفضها للتطبيع المغربي الرسمي مع سلطات الاحتلال.

تأتي هذه الاحتجاجات المرتقبة غدا الجمعة، يومين قبل المسيرة الوطنية لدعم فلسطين والتي دعت لها حوالي 40 هيئة مغربية، ورغم قرار منع المسيرة الذي أصدرته سلطات العاصمة الرباط،

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تعليق واحد

  1. يجب التصدي لهم وبكل قوة وحزم هؤلاء المصطادين في الماء العكر والسابحبن ضد تيار الشعب المغربي من الخوانجيين والشيوعيين المشعوذين وحمقى اليسار الأعور…نريد الضرب عليهم بيد من حديد.

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