نقابة الصحافة المغربية: الباييس حرفت وقائع سبتة وسقطت في العنصرية
الصورة من الارشيف

نقابة الصحافة المغربية : الباييس حرفت وقائع سبتة وسقطت في العنصرية

2021-05-20 / 6:19 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

نددت النقابة الوطنية للصحافــة المغربيــة بما وصفته الانزياح الإعلامي والسلوك العنصري الذي مورس في صياغة مواد إخبارية تقوم على الكذب وسرقة الصور من سياقاتها، فيما يخص الأحداث المرتبطــة بعبــور عــدد من المواطنين المغاربة ومن جنسيات إفريقية أخرى لمعابر سبتة ومليلية المحتلتين

كما نددت النقابة أيضا بسلوك المسؤولين الإسبان الذي استباح كرامة المهاجرين، وكذا أشكال الاعتداءات السافرة التي نهجها الجيش الإسباني، وتعتبر أن مجمل السلوك الذي جوبه به المهاجرون، خصوصا من أبناء جنوب الصحراء، تجاوز كل الخطوط، ولم تكترث المؤسسات المعنية باستضافة هذه الحالات لأوضاعهم وتم التعامل مع الجميع بنفس حربي، كانت آثاره بادية على مختلف الضحايا.

و سجلت النقابة حصول مشاهد موثقة صادمة، منها صور وفيديوهات توثق لاعتداءات وحشية للقوات الإسبانية من أمن وجيش على القاصرين المغاربة وغيرهم من المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ووفق المعطيات الموثقة فإن السلطات الإسبانية، أعطت الضوء الأخضر لقواتها على طول السواحل بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لإطلاق الرصاص المطاطي الثاقب واستعمال العنف بشتى أنواعه لردعهم وترهيبهم واجبارهم على العودة من طريقهم.

ووثقت كاميرات بعض القنوات التلفزية مباشرة، مطاردات القوات العمومية الإسبانية للقادمين بحرا، بطرق عنيفة مصحوبة بعبارات عنصرية وبأقصى درجات الاستهداف المجاني لقاصرين عزل، ومجموعة من المهاجرين الأفارقة الذين تعرضوا لشتى أنواع الإهانات.وإمعانا في التنكيل بالمهاجرين تم استعمال نوع خطير من الرصاص المطاطي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، والذي شرع في إطلاقه بعشوائية اتجاه عدد من العابرين، مما أدى إلى إصابات خطيرة، تم نقل عدد منهم للمستشفيات.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة إسبانية ترفض اعتقال زعيم جبهة البوليساريو

محكمة إسبانية ترفض اعتقال زعيم جبهة البوليساريو

2021-05-20 / 7:42 مساءً
Photo of الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية الحادية عشرة ليلا

الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية…

2021-05-20 / 7:21 مساءً
Photo of استئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت

استئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت

2021-05-20 / 7:03 مساءً
Photo of هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

2021-05-20 / 6:39 مساءً
Photo of العثماني: عيد الفطر مر في وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا

العثماني: عيد الفطر مر في وضعية وبائية عادية لم…

2021-05-20 / 5:57 مساءً
Photo of ايت الطالب يبشر المغاربة: الوضعية الوبائية بالمملكة في تحسن تدريجي

ايت الطالب يبشر المغاربة: الوضعية الوبائية بالمملكة في تحسن…

2021-05-20 / 5:33 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 333 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 333 إصابة جديدة و3 وفيات…

2021-05-20 / 5:09 مساءً
Photo of بعد وعود العثماني.. مهنيو الحفلات يطالبون بإعلان تاريخ محدد لاستنئناف أنشطتهم

بعد وعود العثماني.. مهنيو الحفلات يطالبون بإعلان تاريخ محدد…

2021-05-20 / 9:42 صباحًا
Photo of جريمة بشعة في آسفي.. اغتصب فتاة قبل سنوات وقتل شقيقها بوحشية أمام الجميع

جريمة بشعة في آسفي.. اغتصب فتاة قبل سنوات وقتل…

2021-05-20 / 9:23 صباحًا
Photo of سفير : استراتيجية المغرب في مجال الهجرة نموذج إقليمي مسؤول وتضامني

سفير : استراتيجية المغرب في مجال الهجرة نموذج إقليمي…

2021-05-20 / 8:04 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق