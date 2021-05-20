سعد الدين العثماني

العثماني: عيد الفطر مر في وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا

2021-05-20 / 5:57 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد أي تدهور ولله الحمد.

وذكر العثماني في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، أن هذه الوضعية استقرن بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.

وفي نفس السياق، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش.

وأوضح ايت الطالب، في إفادة بخصوص تطور الوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب، قدمها أمام أعضاء الحكومة، أن مؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل انخفضا كذلك.

وأشار الوزير إلى أن هذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي بلغت إلى حدود أمس الأربعاء على الساعة الرابعة مساء إلى 7.029.682 مستفيدة ومستفيدا من الجرعة الأولى، و4.673.903 مستفيدات ومستفيدين من الجرعة الثانية.

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