سعد الدين العثماني

العثماني: المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني

2021-05-20 / 5:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالمبادرة السامية للملك محمد السادس لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته ، واصفا إياها بالمبادرة “العملية والميدانية”.

وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن هذه المبادرة تنطلق من “المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه”.

وسجل العثماني أن المغرب كان في الموعد وتمكن من إيصال دعمه إلى الساكنة الفلسطينية . كما “عبر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني”.

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‫2 تعليقات

  2. كلام فارغ ينم عن جهل ونفاق الدولة بحيث لم تستطع ان تعين حتى القاصرين والنساء وهرولوا إلى سبتة ومليلية فما بالك بالفلسطينين الآن وقد طبعت فلا قيمة لكلامك.

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