العثماني: المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني

هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالمبادرة السامية للملك محمد السادس لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته ، واصفا إياها بالمبادرة “العملية والميدانية”.

وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن هذه المبادرة تنطلق من “المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه”.

وسجل العثماني أن المغرب كان في الموعد وتمكن من إيصال دعمه إلى الساكنة الفلسطينية . كما “عبر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني”.

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