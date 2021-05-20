سعد الدين العثماني

العثماني: المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني

2021-05-20 / 5:41 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالمبادرة السامية للملك محمد السادس لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته ، واصفا إياها بالمبادرة “العملية والميدانية”.

وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن هذه المبادرة تنطلق من “المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه”.

وسجل العثماني أن المغرب كان في الموعد وتمكن من إيصال دعمه إلى الساكنة الفلسطينية . كما “عبر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة ل”إسبانيا”: مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس

بوريطة ل”إسبانيا”: مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس

2021-05-20 / 5:25 مساءً
Photo of جمعية مالية: المغرب “نموذج” في مجال تدبير قضية الهجرة

جمعية مالية: المغرب “نموذج” في مجال تدبير قضية الهجرة

2021-05-20 / 4:43 مساءً
Photo of إشادة فلسطينية بالتزام المملكة الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

إشادة فلسطينية بالتزام المملكة الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب…

2021-05-20 / 2:40 مساءً
Photo of بفضيحة جديدة.. جنرالات الجزائر يحاولون التغطية على فضيحة “بن بطوش”

بفضيحة جديدة.. جنرالات الجزائر يحاولون التغطية على فضيحة “بن…

2021-05-20 / 2:18 مساءً
Photo of إسواتيني تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

إسواتيني تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

2021-05-20 / 1:57 مساءً
Photo of وزيرة الدفاع الاسبانية تتهم المغرب ب”الابتزاز” وتصرح: “هذا أمر غير مقبول”

وزيرة الدفاع الاسبانية تتهم المغرب ب”الابتزاز” وتصرح: “هذا أمر…

2021-05-20 / 12:56 مساءً
Photo of أزمة المهاجرين.. الحركة الشعبية: لا يمكن للمغرب أن يدفع بأبنائه في مغامرة غير محسوبة العواقب

أزمة المهاجرين.. الحركة الشعبية: لا يمكن للمغرب أن يدفع…

2021-05-20 / 12:05 مساءً
Photo of أزمة المهاجرين.. فرنسا: “المغرب شريك مهم للاتحاد الاوربي في مواجهة الهجرة”

أزمة المهاجرين.. فرنسا: “المغرب شريك مهم للاتحاد الاوربي في…

2021-05-20 / 10:42 صباحًا
Photo of الخارجية الإسبانية: موقفنا لن يتغير بخصوص قضية الصحراء

الخارجية الإسبانية: موقفنا لن يتغير بخصوص قضية الصحراء

2021-05-20 / 10:23 صباحًا
Photo of محلل سياسي : إسبانيا تتعامل مع المغرب بشكل انتقائي

محلل سياسي : إسبانيا تتعامل مع المغرب بشكل انتقائي

2021-05-19 / 11:37 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق