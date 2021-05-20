بوريطة ل”إسبانيا”: مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس
هبة بريس
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أن المغرب لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد.
وقال بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “أنه يتعين على مدريد أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب.
واكد بوريطة أن الهجوم الإعلامي الإسباني اتجاه المغرب على أساس أخبار زائفة لا يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة
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3 تعليقات
لا أنكر اعجابي بهده الجريدة ويعطيها ميزة جيد جدا
هذا الكلام قلناه قبل وقول الوزير صحيح 100/1000
السيد بوريطة اعرفه عن قرب ليس مجربا ومحنكا ليعتلي المنصب الذي هو عليه الان ماهو الا بوق للسيد الفاسي الفهري الذي اصبح متهورا في السياسة الخارجية المغربية دون الاستفتاء الشعبي المغربي.باتخاذه لقرارات ارتجالية ستكلف الشعب المغربي الكثير من المحن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حيث اصبح السيد الفاسي الفهري يخلق للمغرب أعداء جدد الذين كانوا بالامس القريب حلفاء.