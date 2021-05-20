بوريطة ل”إسبانيا”: مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أن المغرب لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد.

وقال بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “أنه يتعين على مدريد أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب.

واكد بوريطة أن الهجوم الإعلامي الإسباني اتجاه المغرب على أساس أخبار زائفة لا يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة

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