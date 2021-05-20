كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

خلال 24 ساعة.. تسجيل 333 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

2021-05-20 / 5:09 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس. عن تسجيل 333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 516091 حالة.

كما سجلت 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9109 حالة وفاة.

كما سجلت 229 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين الى 504439 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: عيد الفطر مر في وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا

العثماني: عيد الفطر مر في وضعية وبائية عادية لم…

2021-05-20 / 5:57 مساءً
Photo of ايت الطالب يبشر المغاربة: الوضعية الوبائية بالمملكة في تحسن تدريجي

ايت الطالب يبشر المغاربة: الوضعية الوبائية بالمملكة في تحسن…

2021-05-20 / 5:33 مساءً
Photo of بعد وعود العثماني.. مهنيو الحفلات يطالبون بإعلان تاريخ محدد لاستنئناف أنشطتهم

بعد وعود العثماني.. مهنيو الحفلات يطالبون بإعلان تاريخ محدد…

2021-05-20 / 9:42 صباحًا
Photo of جريمة بشعة في آسفي.. اغتصب فتاة قبل سنوات وقتل شقيقها بوحشية أمام الجميع

جريمة بشعة في آسفي.. اغتصب فتاة قبل سنوات وقتل…

2021-05-20 / 9:23 صباحًا
Photo of سفير : استراتيجية المغرب في مجال الهجرة نموذج إقليمي مسؤول وتضامني

سفير : استراتيجية المغرب في مجال الهجرة نموذج إقليمي…

2021-05-20 / 8:04 صباحًا
Photo of طقس الخميس .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الخميس .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-20 / 7:30 صباحًا
Photo of شركة الطرق السيارة تفتتح محطة الخدمات الجديدة بباحة الاستراحة «مناصرة»

شركة الطرق السيارة تفتتح محطة الخدمات الجديدة بباحة الاستراحة…

2021-05-19 / 11:51 مساءً
Photo of ”مغاربة سبتة المحتلة“ يقدمون الملابس والمأكولات لأبناء وطنهم (+فيديو)

”مغاربة سبتة المحتلة“ يقدمون الملابس والمأكولات لأبناء وطنهم (+فيديو)

2021-05-19 / 11:18 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تطلب من إسبانيا والمغرب العمل على حل الأزمة في سبتة

الولايات المتحدة تطلب من إسبانيا والمغرب العمل على حل…

2021-05-19 / 10:47 مساءً
Photo of مواجهات بين “حراكة” وافدين والقوات الأمنية بالفنيدق

مواجهات بين “حراكة” وافدين والقوات الأمنية بالفنيدق

2021-05-19 / 10:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق