وفاة الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما

هبة بريس - وكالات

غيب الموت الفنان سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وأعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “مع السلامة يا سمير”.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

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