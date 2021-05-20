مكناس.. الأمن يوقف حارس سيارات هاجم سيدة وهددها بالعنف

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، يوم أمس الأربعاء 19 ماي الجاري، من توقيف حارس للسيارات يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التهديد بالاعتداء جسديا على سيدة وإلحاق خسائر مادية بممتلكاتها وكذا التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن مكناس، قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حارس للسيارات يوجه لسيدة عبارات التهديد بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بسيارتها، حيث تم فتح بحث قضائي على ضوء هذه التصريحات مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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