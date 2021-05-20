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برشيد.. الحرائق تلتهم أزيد من 200 هكتارا بجمعة أولاد عبو

2021-05-20 / 3:18 مساءً
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محمد منفلوطي - هــــبة بريس

علمت “هـــبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن مسلسل الحرائق لازال مستمرا بمنطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، حيث أتى حريق الأمس واليوم الخميس على ما يقارب 200 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحبوب ببعض الدواوير بالمنطقة رغم العديد من الأصوات المطالبة بإحداث مقر للوقاية المدنية ولو بشكل موسمي لتطويق هذا الخطر القادم.

وأضافت مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي بالمنطقة بقيادة رئيس المركز، فتحت تحقيقاتها الفورية بالاستماع إلى شهود عيان الذين أكدوا أن الامر يعود بالأساس إلى تطاير شظايا نارية من محرك إحدى آلات الحصاد مما جعل المنطقة تعيش على وقع ألسنة النيران التي التهمت المحاصيل الزراعية، زاد من حدتها سرعة الرياح و شساعة المنطقة ، الشيء الذي خلق جوا من الهلع والخوف في نفوس الساكنة التي باتت محاصرة بسحب من الدخان والنيران التي استعملت فيها طرقا بدائية لاخمادها وتطويها حتى لا تأتي على البشر والحجر باستعمال الجرارات وبعض الصهاريج المائية التقليدية، في الوقت الذي تأخرت فيه عناصر الوقاية المدنية التابعة لمدينة برشيد، مما تعالت معه أصوات مطالبة بإحداث مركز موسمي لرجال المطافئ خلال هذا الفصل بمركز أولاد عبو ومنطقة السدرة بجماعة امزورة وأولاد سعيد في إطار تقريب الخدمات من الفلاحين والسيطرة على الحرائق دون ان تطال حقول أخرى.

أسئلة عديدة كثيرا ما تتردد دون جدوى، لتبقى صيحتها في واد وانتظارات الفلاحين من البسطاء في واد آخر أمام توالي كوارث الحرائق التي باتت تخيم على منطقة أولاد عبو تتسبب في خسائر مادية جمة ضحيتها الفلاح الصغير والمتوسط اللذين كانا يمنيان النفس بموسم فلاحي معطاء يعوضهما ما فات من سنوات عجاف.

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