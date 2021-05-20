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اختطفا سيدة واغتصباها بالعنف.. توقيف شخصين بالعرائش

2021-05-20 / 2:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 20 ماي الجاري، شخصين يبلغان من العمر 24 و38 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا ترويج المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالاغتصاب باستعمال العنف.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة العرائش قد توصلت بشكاية سيدة تتهم شخصين باختطافها واحتجازها وتعريضها لاعتداء جنسي باستعمال العنف، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة صباح اليوم الخميس.

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