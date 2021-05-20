بفضيحة جديدة.. جنرالات الجزائر يحاولون التغطية على فضيحة “بن بطوش”
بعد فضيحة زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، الذي عمد النظام الجزتئري الى تزوير هوية جديد باسم “بن بطوش” لنقله الى اسبانيا وعلاجه من مرض السرطان بأموال الشعب الجزائري، خرج الجنرالات اليوم الخميس، بخبر مفاده أنهم ضبطوا كاتب ضبط بسيدي بلعباس يزور شهادات الجنسية لفائدة مغاربة ضمنهم أحد المترشحين للانتخابات التشريعية الجزائرية.
وحسب مانقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية، فإن السلطات في ولاية سيدي بلعباس فتحت تحقيقا في قضية تزوير تمثلت في ترشح مواطن مغربي للانتخابات التشريعية بشهادة جنسية مزوة.
وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن “التحقيقات الأولية اسفرت عن “توقيف كاتب ضبط بالقسم المدني لمحكمة سيدي بلعباس، تبين أنه المسؤول عن تزوير شهادات الجنسية لمغاربة مقيمين بالجزائر”.
وتبين بعد مراجعة الوثائق الإدارية “عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزورة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية متمثلة في وكيل الجمهورية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى الاشتباه بتورط كاتب ضبط بالمحكمة في القضية”.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها ب”الموثوقة” أن “المتهم الذي يشغل منصب كاتب الضبط منذ سنوات، اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة لعشرين مغربيا مقابل مبالغ مالية ضخمة، آخرها تسليمه شهادة الجنسية، لأحد المغاربة قصد تقديمها في ملف ترشحه لخوض غمار الاستحقاقات القادمة”.
ونسب للمتهم في اعترافاته أنه “كان يقوم بتغيير الأسماء الأصلية المتواجدة في شهادات الجنسية، ليعيد نسخها بأسماء مزورة، وباستعمال أحدث التقنيات”.
“فضيحة التزوير” وحسب عدد من المتتبعين، جاءت كخطة جديدة من النظام الجزائري للتغطية على فضائحه التي تخرج الشعب الجزائري كل أسبوع للاحتجاج، إلى جانب فضيحة تزوير هوية زعيم الانفصالين لعلاجه بأغلى المصحات الإسبانية على نفقة الدولة.
واعتبر متتبعون، أنه في حال تأكد صحة خبر “تزوير شهادات الجنسيات للترشح للاستحقاقات التشريعية الجزائرية”، فهذا قد يعني انهيار النظام العسكري الجزائري ومخابراته التي أهملت أمن ونظام بلادها وخسرت سنوات وأموال لمراقبة أمن وأسرار وتحركات دول أخرى.
7 تعليقات
من عادى المغرب و تسبب في آداه فلينتظر عذابه من عند الله لأن المغرب مملكة شريفة و الله يحميها من شر الاعداء.
اصبحوا مدمنين على الكذب عبر العالم .لدرجة ان الكذب اصبح عندهم من المواد المسصرة عبر العالم.نظام متعصب.ما علينا الا من تطوير الاتغاقية الثلاثيةبين المغرب إسرائيل الولاية المتحدة الامريكية لان هذا الاتفاق ازعج خصوم الوحدة المغربية اكثر من اعترام الرئيس الاسبق دولاند اترامب.بعثر اهم كل الاوراق.
تذكرون عندما ضبطت السلطات المغربية عمليات تزوير للجنسية المغربية من طرف جزائريين بمساعدة اعوان سلطة بمدينة فاس ؟هل تذكرون هاته الحادثة؟ هذا هو رد العصابة العسكرية في الجزائر عليها بمعنى حتى المغاربة يسعون للجنسية المغربية حتى لو تعلق الامر بحادث فردي !
هذا هو الهراء بعينيه . ماذا سيجني مواطن مغربي مقابل مغامرته وتعبه في التزوير ؟ الجواب هو الترشح في الجزائر ههههه كما لو ان الجزائر ذا شان وذا قيمة مثل الدول المتقدمة وسينال المرء عند الترشح فيه مكاسب قيمة .
خبثاء نظام ديكتاتوري عسكري متسلط يعيش أيامه الأخيرة، لم يشهد التاريخ كهذا النظام العسكري الخبيث من بوخروبة الى شرقريحة الخبيث وبوتفليقة المريض الخبيث وعصابته وتبون الكوكايين المريض الخبيث، ماذا تنتظر من حكم العسكر كابرانات فرنسا العجزة الذين نهبوا خيرات وثروات الجزائر؟ماذا تنتظر من رءيس يتاجر في الكوكايين، وسكير ومدخن، اشتاق إلى ذلك البوم الذي تتحرر الجزاءر من هذا الفيروس الخبيث تبون والعجزة العسكر كابرانات فرنسا العجزة، إنها مسألة وقت فقط النظام العسكري يعيش أيامه الأخيرة، يغالطون الشعب الجزائري، اللهم شتت شمل اعداء المغرب الذين فرقوا العائلات، وقتلوا واختطفوا المءات من الشعب الجزائري في التسعينيات شرقريحة الخبيث دعوات من قتلتهم وشردتهم لن تفارقك والتاريخ يسجل كسابقيك بوخروبة والقذافي والكايدصالح وبوتفليقة وزيد.
غبي كل الغباء من يقبل هذه الجنسية الملعونة.
ادا كان رئيس الدولة الجزائرية تبون يتقن تزوير جوازات السفر من ابرهيم غلي الي محمد بن بوش فكيف لا يقوم بدالك كاتب ظبط بسيط