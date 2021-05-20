بفضيحة جديدة.. جنرالات الجزائر يحاولون التغطية على فضيحة “بن بطوش”

هبة بريس - الرباط

بعد فضيحة زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، الذي عمد النظام الجزتئري الى تزوير هوية جديد باسم “بن بطوش” لنقله الى اسبانيا وعلاجه من مرض السرطان بأموال الشعب الجزائري، خرج الجنرالات اليوم الخميس، بخبر مفاده أنهم ضبطوا كاتب ضبط بسيدي بلعباس يزور شهادات الجنسية لفائدة مغاربة ضمنهم أحد المترشحين للانتخابات التشريعية الجزائرية.

وحسب مانقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية، فإن السلطات في ولاية سيدي بلعباس فتحت تحقيقا في قضية تزوير تمثلت في ترشح مواطن مغربي للانتخابات التشريعية بشهادة جنسية مزوة.

وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن “التحقيقات الأولية اسفرت عن “توقيف كاتب ضبط بالقسم المدني لمحكمة سيدي بلعباس، تبين أنه المسؤول عن تزوير شهادات الجنسية لمغاربة مقيمين بالجزائر”.

وتبين بعد مراجعة الوثائق الإدارية “عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزورة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية متمثلة في وكيل الجمهورية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى الاشتباه بتورط كاتب ضبط بالمحكمة في القضية”.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها ب”الموثوقة” أن “المتهم الذي يشغل منصب كاتب الضبط منذ سنوات، اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة لعشرين مغربيا مقابل مبالغ مالية ضخمة، آخرها تسليمه شهادة الجنسية، لأحد المغاربة قصد تقديمها في ملف ترشحه لخوض غمار الاستحقاقات القادمة”.

ونسب للمتهم في اعترافاته أنه “كان يقوم بتغيير الأسماء الأصلية المتواجدة في شهادات الجنسية، ليعيد نسخها بأسماء مزورة، وباستعمال أحدث التقنيات”.

“فضيحة التزوير” وحسب عدد من المتتبعين، جاءت كخطة جديدة من النظام الجزائري للتغطية على فضائحه التي تخرج الشعب الجزائري كل أسبوع للاحتجاج، إلى جانب فضيحة تزوير هوية زعيم الانفصالين لعلاجه بأغلى المصحات الإسبانية على نفقة الدولة.

واعتبر متتبعون، أنه في حال تأكد صحة خبر “تزوير شهادات الجنسيات للترشح للاستحقاقات التشريعية الجزائرية”، فهذا قد يعني انهيار النظام العسكري الجزائري ومخابراته التي أهملت أمن ونظام بلادها وخسرت سنوات وأموال لمراقبة أمن وأسرار وتحركات دول أخرى.

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