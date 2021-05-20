الصحة العالمية: لقاحات كورونا المتاحة حاليا فعالة ضد كل السلالات

هبة بريس - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد جميع نسخ فيروس كورونا المتحورة.

وقالت المنظمة إن اللقاحات المرخصة فعالة ضد “كل متحورات فيروس” كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19.

ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي “في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة”، وفقا لوكالة فرانس برس.

فقد أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه، اليوم الخميس، أنه لا يزال يتعين تجنب السفر دوليا، نظرا للوضع الوبائي “الهش”.

وقال كلوغه، في مؤتمر صحفي: “حاليا، في مواجهة التهديد المستمر والضبابية، علينا مواصلة توخي الحذر وإعادة النظر بالسفر الدولي أو تجنّبه”.

كما حذر كلوغه، على وجه الخصوص، من النسخة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0