فاس.. توقيف شخصين متورطين في السرقة بالسلاح الأبيض

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية المتعددة من حيث الصنف على امتداد سنوات خلت، بعد أن اشتبه تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض باستعمال سيارة.

وتفيد المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيهما ارتكبا عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بأحياء مختلفة بمدينة فاس، استهدفت حقائب شخصية وهواتف محمولة و منقولات في ملك الضحايا، حيث كانا ينشطان على متن سيارة في تنقلاتهما بين الأحياء في اقتراف هذه الأعمال الإجرامية.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز هاتفين نقالين و مبالغ مالية متحصل عليها من السرقة بالإضافة إلى سلاحين أبيضين والسيارة المستعملة في تنفيذ الأفعال الإجرامية.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي.

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