أزمة المهاجرين.. فرنسا: “المغرب شريك مهم للاتحاد الاوربي في مواجهة الهجرة”

هبة بريس - الرباط

أكدت الخارجية الفرنسية، أنها تتابع عن كثب الازمة التي اندلعت بين المغرب واسبانيا إثر دخول الالاف من المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة.

وذكرت الخارجية، أنها تثق في عمل الحكومة الإسبانية التي ستبذل مجهودا لإعادة الحياة الطبيعية لمدينة سبتة المحتلة في أسرع وقت

وأشادت بالدور المهم للمغرب فيما يخص ملف الهجرة، مشددة على أن المملكة شريك هام للاتحاد الاوروبي في ما يخص مواجهة الهجرة.

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