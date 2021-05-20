أزمة المهاجرين.. فرنسا: “المغرب شريك مهم للاتحاد الاوربي في مواجهة الهجرة”
هبة بريس - الرباط
أكدت الخارجية الفرنسية، أنها تتابع عن كثب الازمة التي اندلعت بين المغرب واسبانيا إثر دخول الالاف من المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة.
وذكرت الخارجية، أنها تثق في عمل الحكومة الإسبانية التي ستبذل مجهودا لإعادة الحياة الطبيعية لمدينة سبتة المحتلة في أسرع وقت
وأشادت بالدور المهم للمغرب فيما يخص ملف الهجرة، مشددة على أن المملكة شريك هام للاتحاد الاوروبي في ما يخص مواجهة الهجرة.
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تعليق واحد
الهجرة ليست الحل أتمنى من جميع دول التي هي مصدر الهجرة ان تضمن العيش الكريم لشعوبها اما اروبا فإنها اصلا تعاني من مشاكل اقتصادية كما انا الأوربيين الاصليين يعانون من الفقر زد على هدا ان هناك ملايين من المهاجرين الغير الشرعيين اصلا بأوروبا ينامون في الشوارع المهم ان اروبا اليوم ليست أوروبا الستينيات والسبعينات الحل في البلدان الأصلية التي يأتي منها المهاجرين