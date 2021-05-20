وزيرة الخارجية الإسبانية

الخارجية الإسبانية: موقفنا لن يتغير بخصوص قضية الصحراء

2021-05-20 / 10:23 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أكدت وزارة الخارجية الاسبانية، على أن موقفها لن يتغير بشأن قضية الصحراء.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانكا غونزاليس لايا عبر الإذاعة المحلية العامة، إنّ “إسبانيا لا تزال ملتزمة بشدّة بحل سياسي، يجب التوصل إليه في إطار الأمم المتحدة”.

وأضافت “هذا هو الموقف الإسباني، وهذا الموقف لا يمكن أن يتغير لأن إسبانيا دولة تحترم الشرعية الدولية”.

وجددت الوزيرة التأكيد أن استقبال إبراهيم غالي بادرة “إنسانية” وليس “اعتداء” على المغرب.

ويأتي تصريح الوزيرة تزامنا والأزمة بين مدريد والرباط بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين الى مدينة سبتة المحتلة خلال اليومين الماضيين.

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