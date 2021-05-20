بعد وعود العثماني.. مهنيو الحفلات يطالبون بإعلان تاريخ محدد لاستنئناف أنشطتهم

هبة بريس - الرباط

دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، الحكومة، إلى ضرورة إخراج بروتوكول صحي يسمح للمهنيين بالعودة للعمل.

وطالبت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع لها، بتوضيح الرؤية، من خلال تحديد تاريخ معين لاستئناف مزاولة نشاط قطاع تمويل الحفلات.

كما شددت في هذا الاجتماع على ضرورة التجاوب مع مطلب الفيدرالية المتعلق بالإعفاء والخصم الضريبي (الرسم المهني/ الخدمات الجماعية).

ونوهت الفيدرالية، بتجاوب لجنة اليقظة الاقتصادية مع مطلبها الخاص بتمديد استفادة أجراء القطاع من التعويض عن فقدان الشغل بسبب الجائحة، مطالبة الحكومة بالإسراع بتطبيق الاستفادة من هذا التعويض الذي يخص أشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2021.

و ثمنت الفيدرالية المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة الوصية والوزارات المعنية، وكذا التواصل الدائم معها، من أجل إيجاد حلول ناجعة للتخفيف من آثار الجائحة، وكذلك استعادة النشاط المهني لقطاع تموين الحفلات في أقرب الآجال.

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