صورة للضحية

جريمة بشعة في آسفي.. اغتصب فتاة قبل سنوات وقتل شقيقها بوحشية أمام الجميع

2021-05-20 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تعيش ساكنة مدينة آسفي على وقع الصدمة، بسبب جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره.

تفاصيل الواقعة، تعود إلى اقدام “مجرم” على اغتصاب فتاة قبل سنوات، حيث تم اعتقاله وقضى عقوبة حبسية بسبب جريمته قبل أن يطلق سراحه.

ولم تبرد نار أسرة الفتاة ضحية الاغتصاب بعد خروج المجرم الذي قضى عقوبة حبسية “قليلة” بحسبهم مقارنة مع حجم جريمته المقترفة، حيث تعمد استفزازهم وتهديدهم غير مرة بعد مغادرة السجن.

وحسب مصادر محلية، فقد دخل “القاتل” الذي يعمل “بائعا للسمك” في خلاف قوي مع شقيق “الفتاة المغتصبة” هذا الشجار الذي تطور لشجار بالأسلحة البيضاء، حيث وجه “المتهم” أمام مرأى ومسمع عدد من المواطنين طعنات قاتلة للهالك ب”سكين من الحجم الكبير” وتعمد تشويه معالم جتثه، قبل أن تصل سيارة الإسعاف لنقل الطرفين، ليكمل “المتهم” ما بدأه ويلفظ الهالك أنفاسه الأخيرة على الفور.

وتداول عدد من النشطاء مقطع فيديو يوثق للجريمة الصادمة، تحت تدوينات وتعليقات مطالبة بضرورة تطبيق أقصى العقوبات على القاتل ليكون عبرة لغيره.

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