20 قتيلا و 2179 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس - الرباط

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2179 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1572 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 ماي 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 28 ألفا و142 مخالفة، وإنجاز 4210 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 23 ألفا و 932 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 4 ملايين و 874 ألفا و 975 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3052 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4210 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 62 مركبة.

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