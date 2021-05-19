شركة الطرق السيارة تفتتح محطة الخدمات الجديدة بباحة الاستراحة «مناصرة»

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار التحسين المستمر لظروف السلامة والراحة على شبكة الطرق السيارة الوطنية ، قام كل من أنور بنعزوز ، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و سعيد البغدادي، المدير العام لشركة أفريقيا للمحروقات SMDC، في 19 ماي 2021 ، بافتتاح محطة الخدمات الجديدة على محور الطريق السيار الرباط – طنجة المتوسط ، على مستوى باحة الاستراحة ”مناصرة ”عند النقطة الكيلومترية PK 183 ، والتي يمكن الوصول إليها في الاتجاه نحو طنجة.

توفر باحة الاستراحة ”مناصرة”، التي تغطي مساحة 3000 متر مربع، مرافق حديثة لمستعملي الطريق السيار، وخدمات المطعمة والتزود بالوقود وصيانة المركبات وألعاب الأطفال وغيرها من الخدمات التي تسمح لهم بأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة رحلتهم بكل أمان وراحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البنية التحتية الجديدة، تم إنجازها وتهيئتها خلال فترة الطوارئ الصحية، بميزانية قدرها 20 مليون درهم؛ واستطاعت خلق 50 منصب شغل مباشر.

تذكر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن تهيئة فضاءات الاسترخاء وتنويع عرض الخدمات جزء لا يتجزأ من مهمتها المزدوجة، التي تعتبر أن الطرق السيارة ليست بنى تحتية فقط بل أيضًا مجموعة من الخدمات التي تواكب وتسهل وتمنح المسافرين رحلة ممتعة.

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