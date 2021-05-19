شركة الطرق السيارة تفتتح محطة الخدمات الجديدة بباحة الاستراحة «مناصرة»
باحة الاستراحة «مناصرة»

شركة الطرق السيارة تفتتح محطة الخدمات الجديدة بباحة الاستراحة «مناصرة»

2021-05-19 / 11:51 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار التحسين المستمر لظروف السلامة والراحة على شبكة الطرق السيارة الوطنية ، قام كل من أنور بنعزوز ، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و سعيد البغدادي، المدير العام لشركة أفريقيا للمحروقات SMDC، في 19 ماي 2021 ، بافتتاح محطة الخدمات الجديدة على محور الطريق السيار الرباط – طنجة المتوسط ، على مستوى باحة الاستراحة ”مناصرة ”عند النقطة الكيلومترية PK 183 ، والتي يمكن الوصول إليها في الاتجاه نحو طنجة.
توفر باحة الاستراحة ”مناصرة”، التي تغطي مساحة 3000 متر مربع، مرافق حديثة لمستعملي الطريق السيار، وخدمات المطعمة والتزود بالوقود وصيانة المركبات وألعاب الأطفال وغيرها من الخدمات التي تسمح لهم بأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة رحلتهم بكل أمان وراحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البنية التحتية الجديدة، تم إنجازها وتهيئتها خلال فترة الطوارئ الصحية، بميزانية قدرها 20 مليون درهم؛ واستطاعت خلق 50 منصب شغل مباشر.

تذكر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن تهيئة فضاءات الاسترخاء وتنويع عرض الخدمات جزء لا يتجزأ من مهمتها المزدوجة، التي تعتبر أن الطرق السيارة ليست بنى تحتية فقط بل أيضًا مجموعة من الخدمات التي تواكب وتسهل وتمنح المسافرين رحلة ممتعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ”مغاربة سبتة المحتلة“ يقدمون الملابس والمأكولات لأبناء وطنهم (+فيديو)

”مغاربة سبتة المحتلة“ يقدمون الملابس والمأكولات لأبناء وطنهم (+فيديو)

2021-05-19 / 11:18 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تطلب من إسبانيا والمغرب العمل على حل الأزمة في سبتة

الولايات المتحدة تطلب من إسبانيا والمغرب العمل على حل…

2021-05-19 / 10:47 مساءً
Photo of مواجهات بين “حراكة” وافدين والقوات الأمنية بالفنيدق

مواجهات بين “حراكة” وافدين والقوات الأمنية بالفنيدق

2021-05-19 / 10:24 مساءً
Photo of ترويج “المخدرات والمؤثرات “يجر شخصا للإعتقال بالدار البيضاء

ترويج “المخدرات والمؤثرات “يجر شخصا للإعتقال بالدار البيضاء

2021-05-19 / 10:12 مساءً
Photo of قناة الجزيرة تُثير غضب المغاربة بعد نشرها لخارطة المغرب دون صحرائه

قناة الجزيرة تُثير غضب المغاربة بعد نشرها لخارطة المغرب…

2021-05-19 / 9:17 مساءً
Photo of استقالة جماعية لمستشارين تهز البيجيدي بـ”مولاي يعقوب”

استقالة جماعية لمستشارين تهز البيجيدي بـ”مولاي يعقوب”

2021-05-19 / 8:57 مساءً
Photo of جائزة كبرى في الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي.. فوز تسعة أعمال

جائزة كبرى في الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي.. فوز…

2021-05-19 / 8:06 مساءً
Photo of طرفاية: التعليم والصحة في صميم اهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

طرفاية: التعليم والصحة في صميم اهداف المبادرة الوطنية للتنمية…

2021-05-19 / 7:40 مساءً
Photo of شامي : كلما تقلصت الفوارق كلما تعزز التكافل الاجتماعي

شامي : كلما تقلصت الفوارق كلما تعزز التكافل الاجتماعي

2021-05-19 / 7:30 مساءً
Photo of إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بتهمة ابتزاز ملك المغرب

إحالة صحافيين فرنسيين على المحاكمة بتهمة ابتزاز ملك المغرب

2021-05-19 / 6:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق