برشيد...مصرع شابين في اصطدام بين دراجتين ناريتين

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شابين لقيا مصرعهما اتباعا في حادثة سير مروعة نجمت عن اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين بالقرب من ثانوية ابن رشد بمدينة برشيد. وأضافت مصادرنا أن الحادث الذي كانت مدينة برشيد مسرحا له صباح اليوم الأربعاء، أسفر كحصيلة أولية عن مصرع أحدهما على الفور، فيما نقل آخر في وضعية خرجة صوب مدينة الدار البيضاء ليسلم روحه لربه مساء اليوم ذاته متأثرا بجروحه البالغة التي تعرض لها، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة.

ويشار هنا إلى أن ظاهرة الدراجات النارية، باتت تلقي بظلالها بمختلف شوارع المدن المغربية، حيث رصدت هبة بريس عن قرب حجم المخاطر المترتبة عن هذه الظاهرة بمدينة سطات، بعد أن باتت معظم شوارعها وأحيائها تعيش على وقع ضجيج محركاتها المزعجة، التي توقظ مضاجع المرضى وكبار السن والاطفال الرضع، ضمن ظاهرة غريبة وخطيرة تتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية للضرب بيد من حديد على كل المخالفين لقواعد القانون ومبادئ الاخلاق والقيم، حقنا لدماء الأبرياء وصونا لكرامة وأمن المواطن وحقه في التنقل بكل حرية.

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